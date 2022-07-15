التحفظ على معدات بناء خلال حملة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أشرف علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر على تنفيذ حملة مكثفة لوقف حالات البناء بدون ترخيص، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة بدائرة المركز، والتي تم خلالها التحفظ على مواد ومعدات البناء (أسمنت، وخلاط) أثناء تنفيذ الإزالة في المهد لحالتي تعد على الأرض الزراعية، وإيقاف البناء لحالتي بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة ناصر الزراعية.
التحفظ على معدات بناء خلال حملة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ببنى سويفالجمعة، 15 يوليه 2022 02:04 م
بناء مخالف
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
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