الإنقاذ النهرى يبحث عن جثامين شابين غرقا فى نهر النيل بالغربية

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالغربية جهودها لانتشال جثامين شابين من أبناء قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بعد غرقهما فى نهر النيل المار أمام القرية، بعدما نزلا للاستحمام هربا من الحر.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بغرق اثنين من شباب قرية كفور بلشاى بمياه نهر النيل.

انتقل ضباط المباحث الجنائية وقوات الانقاذ النهرى وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين نزول 2 من شباب القرية للاستحمام بنهر النيل هربا من ارتفاع حرارة الجو فجرفهما التيار لعدم اجادتهما للسباحة، وتكثف قوات الانقاذ جهودها للبحث عن الجثامين.