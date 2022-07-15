اضطراب الألعاب عبر الإنترنت اتجاه خطير يتزايد بين الشباب.. كيفية علاجه

كتبت إيناس البنا

أصبح الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس، ومع ذلك ، فقد تجاوز استخدامه المعتاد وفي كثير من الحالات أدى إلى الإدمان، خاصة بين الشباب.

في عالم ألعاب على الانترنت، كل طفل يقضي وقته أمام الشاشة يلعب عبر الانترنت الألعاب وأحيانًا تؤثر على حياتهم اليومية - الدراسة واللعب وما إلى ذلك.

ما هي أعراض ادمان الانترنت؟

في العامين الماضيين وفقا لموقع " timesnownews"، بسبب جائحة كورونا ، كان الأطفال محصورين في الجدران الأربعة ، وبالتالي ، شهدت عودة الألعاب عبر الإنترنت اتجاهًا تصاعديًا، وبالتالي زاد وقت الشاشة للأطفال ومعه أعراض وعلامات ادمان الانترنت مثل:

البقاء على الإنترنت دائمًا

الانسحاب في حالة عدم توفر الإنترنت

عدم القدرة على التحكم في استخدام الإنترنت

تقلب المزاج

زيادة التهيج

فقدان الاهتمام بأشكال الترفيه الأخرى مثل ممارسة الرياضة ومشاهدة التلفزيون وقراءة الكتب وما إلى ذلك .

فقدان الشهية

الانسحاب الاجتماعي

يعتقد أخصائيو الصحة العقلية أن الحالة تظهر عادة لدى هؤلاء الأطفال الذين يقضون أكثر من 8 ساعات في اليوم ألعاب الإنترنت.

يعتقد الخبراء أيضًا أن الزيادة في حالات اضطراب الألعاب عبر الإنترنت يمكن أن تؤدي إلى العديد من مشكلات الصحة العقلية الأخرى مثل القلق، وفرط الحركة والاكتئاب ونوبات السلوك العنيف لدى الأطفال والمراهقين.

يبدأ الأطفال الذين يلعبون الألعاب عبر الإنترنت في العيش في عالم خيالي، وفي أحلام اليقظة والاعتماد على الإنترنت لتحقيق أهدافهم المتعلقة بالثقة واحترام الذات، كما أنهم يرون الألعاب عبر الإنترنت كأداة لاكتساب القبول الاجتماعي بين الأصدقاء والأقران.

علاج أو معاملة

على الرغم من استمرار ظهور اضطراب الألعاب، يعتقد الخبراء أن بعض الخطوات التي يتخذها الآباء يمكن أن تساعد الأطفال في التغلب عليها:

الحد من توقيت الإنترنت:



في عالم اليوم، من الصعب جدًا إبعاد طفلك عن الإنترنت طوال الوقت، ولذلك يجب على الآباء تقييد المواعيد حتى يتمكن الطفل من إكمال مهامه الأخرى أيضًا.

مشاركة الوالدين:



بغض النظر عن مدى انشغالهم، يجب على الآباء قضاء بعض الوقت لمعرفة ما ينوي أطفالهم القيام به، اقضِ وقتًا مع الأطفال وتعرف على روتين حياتهم اليومية وساعدهم في أداء واجباتهم المنزلية حتى يشعروا بالحب والدعم.

تحدث إلى الأطفال:



من المهم جدًا إبقاء الحوار مفتوحًا، ناقش تداعيات اضطراب الألعاب عبر الإنترنت مع الأطفال واستمع إلى وجهات نظرهم أيضًا.

انغمس في ممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى:



شجع الأطفال على المشاركة في أنشطة مختلفة حيث يمكنهم الاستمتاع بأنفسهم مع الأصدقاء والعائلة.