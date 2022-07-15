إزالة كافيه بدون ترخيص ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي من إزالة كافيه على مساحة 200م بالطريق الدائري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة التعد وإدارة نشاط بدون ترخيص، بينما تم رفع الأتربة والمخلفات بشارع أحمد عرابي وجسر إسلام وصفية زغلول وكورنيش النيل والروضة وشارع 17 بني سوف الجديدة وميدان الزراعيين وميدان مولد النبي وعزبة بلبل وعزبة أحمد وهبة، فضلا عن تمهيد وتسوية طريق تزمنت الحلابية، ومدخل عزبة عايدين وطريق بني بخيت بليفيا.



وأكد هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف فى بيان له على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية للمتابعة الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.





