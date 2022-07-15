اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أمين الجامعات الخاصة: إلغاء اختبارات القبول بأكثر من 90% من الجامعات الخاصة

الجمعة، 15 يوليه 2022 09:00 ص
أمين الجامعات الخاصة: إلغاء اختبارات القبول بأكثر من 90% من الجامعات الخاصة الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن اختبارات القبول بالجامعات الخاصة تم إلغاؤها فى حوالى أكثر من 90% من الجامعات، ولكن هناك بعض الجامعات مرتبطة باتفاقيات دولية مع جامعات دولية تشترط أن يخضع الطالب لاختبار لغة إنجليزية قبل الالتحاق، وتم وضعه تحت بند اختبار قدرات ليس امتحان قبول وفى هذه الحالة الجامعة ملتزمة قبول الطالب الذين اجتازوا هذا الامتحان فقط وليس لها الحق فى القبول من خارجهم.
 
وأضاف الدكتور محمد الغر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق الجامعات الخاصة سينطلق بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، موضحا أن التقديم سيستمر يوميا بعد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة فى ضوء تحليل مؤشرات نتائج الثانوية العامة 2022، ويتمكن الطالب من التقدم وبعد دفع وسداد المصروفات يتم تسجيله مركزيا حتى لا يقوم الطالب بالتسجيل فى أكثر من جامعة.

التعليم العالى

اخبار مصر

تنسيق الجامعات الخاصة

موقع التنسيق

التنسيق

تنسيق الجامعات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أمين مجلس الجامعات الخاصة: قبول 3741 طالبا من الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة حتى الآن.. استمرار فتح باب التسجيل حتى سبتمبر.. الدكتور محمد الغر: وضع الحدود الدنيا لقبول طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة

السبت، 09 يوليه 2022 06:00 م

اختصاصات هامة لمجالس الجامعات الخاصة والأهلية لضمان جودة العملية التعليمية

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:00 م

الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة بالدقهلية باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:09 م

الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:06 م

نيرة أشرف الأردنية.. مقتل فتاة فى جامعة خاصة بالأردن بطلق نارى

الخميس، 23 يونيو 2022 01:25 م

تنسيق الجامعات الخاصة.. استمرار فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة