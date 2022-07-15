أكمنة لضبط المتهمين بالنصب على المواطنين في تجارة الساعات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبط 4 أشخاص من أسرة واحدة، متهمين بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات، بحجة استثمارها في مجال تجارة الساعات.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغات من عدد من المواطنين، اتهموا فيه سيدة و3 من أبنائها، بالنصب والاحتيال عليهم،وذكروا أن المتهمين استولوا منهم على ما يقرب من 120 مليون جنيه، لاستثمارها في تجارة الساعات باهظة الثمن، مقابل الحصول على أرباح شهرية إلا أنهم احتالوا عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليهم.