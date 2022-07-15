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أعرف كيفية تعامل رجال المباحث مع قضايا القتل × 8 نقاط

الجمعة، 15 يوليه 2022 05:00 ص
أعرف كيفية تعامل رجال المباحث مع قضايا القتل × 8 نقاط جريمة قتل-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يتحرى رجال المباحث والأجهزة الأمنية الدقة فى التوصل الى مرتكبى حوادث القتل، حيث يتم الاستماع لكافة الأطراف حول الواقعة للبحث عن خيط يوصلهم إلى المتورطين فى إراقة دماء المواطنين بدون وجه حق، وتقديمهم للعدالة حتى يتم البت فى تلك القضايا التى تنتهى بإعدام الجناة، ومن تلك الأساليب التى يتبعها المباحث فى التوصل للمتورطين فى تلك القضايا نلخصها في نقاط.
 
-فحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث 
 
-الاستماع لشهود العيان والأهالى لجمع معلومات عن الواقعة 
 
-البحث عن الأداة المستخدمة فى القتل
 
-قيام المعمل الجنائى برفع البصمات وأخد عينات بموقع الحادث 
 
-جمع التحريات اللازمة حول الوقائع
 
-القيام بعمليات معاينة الجثث
 
-مقارنة أقوال المشتبه بهم فى واقعة القتل ومراقبتهم
 
-نشر أوصاف الضحية فى المراكز الشرطية وفحص بلاغات التغيب
 
 
 

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