كتبت منال العيسوى

خلال الآونة الأخيرة بدأت محاولات علماء البيئة والجيولوجيا لرصد ما أسموه بظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية فى قاع المحيطات والبحار، وكانت أحد الأسباب التى تمت مناقشتها خلال قمة الاطراف للامم المتحدة المحيطات 2022، التى عقدت نهاية شهر يونيو الماضى فى العاصمة البرتغالية لشبونة، بمشاركة وحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 5 معلومات عن ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية وأسبابها

1-ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، هي ظاهرة تحدث لأسباب تتعلق بالتغيير في صبغيات الشعاب، بسبب العديد من الأسباب مختلفة.

2-من أهم الاسباب المتعددة لظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية وأكثرها شيوعا هو تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات.

3-يؤدى تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة بقاع المحيطات الى موت الطحالب وحدوث الابيضاض الشديد.

4-كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حذر من حدوث هذه الظاهرة لحوالى 99 % من الشعاب المرجانية في العالم خلال القرن الحالي.

5-من المعروف أن الشعاب المرجانية، تعد أهم موائل الثروة السمكية، تقوم بدور بالغ الأهمية في الحفاظ على النظم البيئية.

جدير بالذكر أنه شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة الاثنين الماضى، مشاركة أكثر من 12 ألف مواطن من 15 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات 2022، المنعقد تحت شعار"أنقذوا محيطاتنا.. واحموا مستقبلنا"، والذى استضافته حكومة دولتى كينيا والبرتغال خلال الفترة من 27 يونيو إلى1 يوليو 2022"، بهدف توسيع نطاق العمل في المحيطات على أساس العلم والابتكار، من أجل تنفيذ الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة للحياة تحت الماء، مؤكدة أن المؤتمر يأتي في وقت حرج يقوم العالم فيه بتعزيز جهوده لتعبئة وخلق وإدارة الحلول، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030.