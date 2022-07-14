ننشر تفاصيل القبض على المتهمين بالتعدى بالضرب على طفلة بالإسماعيلية

كتب: محمود عبد الراضى - سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالتعدى بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن بالإسماعيلية.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن بالإسماعيلية) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بالتعدى بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وتبين قيام (زوج شقيقتها وشقيقها) بالتعدى على المجنى عليها بالضرب عقب تقييدها بالحبال بتحريض من (والدتها وخالها) إثر إعتياد المجنى عليها ترك مسكنها ، كما تبين قيام (شقيقة المجنى عليها) بتصوير واقعة التعدى على شقيقتها بقصد تأديبها.

كما أشارت التحريات إلى أن تلك الواقعة قد حدثت فى غضون عام 2021 ، وأنه خلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلى بين خال المجنى عليها وأسرتها فقام المذكور على إثرها بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى إنتقاماً منهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.