مقتل شاب على يد مزارع فى المنيا بسبب خلافات ثأرية

المنيا-حسن عبد الغفار

شهدت إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، مقتل شاب على يد مزارع بسبب خلافات ثأرية، حيث طعنه عدة طعنات متفرقة أدت إلى وفاته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد تلقيه إخطارا من مستشفى أبو قرقاص العام يفيد بوصول ع. ع 29 سنة جثة هامدة، وبه عدة طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة.



وفى أثناء ورود المعلومات حول الواقعة حضر إلي ديوان المركز من تلقاء نفسه أ ج 37 سنة، فلاح، ومقيم بذات القرية، وقدم سلاح أبيض عبارة عن سكين ملطخة بالدماء، وقرر أنه هو مرتكب واقعة قتل المذكور، وذلك أخذا بالثأر لمقتل نجل عمه عام 2019 علي يد أفراد عائلة المجنى عليه.



وتم التحفظ علي المتهم والسلاح المستخدم وتكثف مباحث أبو قرقاص عمل التحريات حول الواقعة لمعرفة ظروفها وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.