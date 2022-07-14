وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني .

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بمشاركة رواد الأعمال، وكذلك تنظيم بعثات تجارية مشتركة .

يُشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأذربيجان أُقيمت في 27 مارس 1992، ووقع البلدان نحو 50 وثيقة للتعاون في مختلف المجالات .

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان 42.4 مليون دولار فى عام 2021، و1ر4 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

