ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس، عن قائد الشرطة الوطنية، إيهور كليمينكو، قوله إن الصواريخ أصابت مبنى به مباني مكتبية، وألحقت أضرارا بمباني سكنية قريبة، مما تسبب في حريق هائل امتد إلى موقف للسيارات لتندلع النيران في المركبات.

من جانبه، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع التواصل الإجتماعي "تليجرام" "هناك جرحى وقتلى، بينهم طفل صغير".