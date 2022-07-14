مصرع طفل صدمته سيارة فى العمرانية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه صدمته سيارة في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة صدمت طفلا مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.