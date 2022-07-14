اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 04:52 م
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مصرع شاب غرقا بمركز إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة

الخميس، 14 يوليه 2022 04:15 م
مصرع شاب غرقا بمركز إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة جثة
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه اليوم، الخميس، غرقا بشاطئ إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة. 
 
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين استقبال مستشفي ادكو العام شاب فى العقد الثانى من العمر مقيم بمركز ادكو جثة هامدة إثر إصابته بإسفكسيا الغرق.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة الى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

يذكر أن مركز رشيد بالبحيرة قد شهد مصرع صياد غرقا إثر سقوطه من أعلى مركب صيد بالقرب من بوغاز رشيد بالبحيرة .

وبالفحص تبين غرق "رمضان ع.ا" 14 سنة ومقيم  بمركز أدكو و يعمل صياد على مركب باسم "الحاج على" وذلك اثر سقوطه من أعلى المركب خلال رحلة الصيد أمام ساحل رشيد على البحر المتوسط. وكثفت الأجهزة التنفيذية من جهودها للبحث عن  المتوفى وتم انتشال جثته.

 


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