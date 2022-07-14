مصرع شاب غرقا بمركز إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة

يذكر أن مركز رشيد بالبحيرة قد شهد مصرع صياد غرقا إثر سقوطه من أعلى مركب صيد بالقرب من بوغاز رشيد بالبحيرة .

وبالفحص تبين غرق "رمضان ع.ا" 14 سنة ومقيم بمركز أدكو و يعمل صياد على مركب باسم "الحاج على" وذلك اثر سقوطه من أعلى المركب خلال رحلة الصيد أمام ساحل رشيد على البحر المتوسط. وكثفت الأجهزة التنفيذية من جهودها للبحث عن المتوفى وتم انتشال جثته.