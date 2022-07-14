وأضاف المصدر:"يعني الاتفاق ضمنا أنه سيتم إنشاء منطقة أمنية في المنطقة المجاورة مباشرة للمياه الإقليمية الأوكرانية، حيث سيتم تنفيذ مراقبة وتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ"، مشددا على أن ذلك سيجري لتبديد المخاوف الروسية من احتمال استخدام هذه السفن لتهريب السلاح إلى أوكرانيا.

وتابع:" ستُنفذ عملية المراقبة المذكورة بواسطة ممثلي الجانب التركي والأمم المتحدة، وهذا أساس الآلية المقترحة لعمل مركز التنسيق في اسطنبول"، لافتا إلى أن العمل سيستمر لاحقا لبحث التفاصيل الفنية، حيث أن كل الأطراف تدرك أهمية القرارات المتخذة.

وأوضح المصدر الروسي أن الجولة المقبلة من المفاوضات حول هذا الموضوع ستعقد في 20 و21 يوليو الجاري وسيجري الاتفاق على الموعد بشكل مؤكد عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق.

يُشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أعلنت في وقت سابق أن الجيش التركي سيقوم بتفتيش السفن الفارغة لدى وصولها إلى الموانئ الأوكرانية لتحمل الحبوب من هناك.