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محافظ الجيزة يتفقد موقف المريوطية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الخميس، 14 يوليه 2022 03:17 م
محافظ الجيزة يتفقد موقف المريوطية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة محافظ الجيزة يتفقد موقف المريوطية
كتب سيد الخلفاوى

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فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواقف السرفيس والنقل الجماعي بالمريوطية وميدان الجيزة والسودان والتي تضم عشرات خطوط النقل الداخلية وذلك لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفه الركوب الجديدة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين .
 
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدي إلتزام السائقين بالتعريفه الجديدة وطالبهم بالإبلاغ فوراً عن أي تجاوزات تحدث في الموقف واي استغلال من قبل ااسائقين , مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخري فرعية بكل مركز ومدينة وحي لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة وذلك علي مدار اليوم للتعامل الفوري معها، مشدداً على عدم دفع سوي أجرة الركوب المحددة والمعلقة بالموقف قائلا " متدفعوش ربع جنيه زيادة عن الأجرة المحددة " .
 
وقد كلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جهاز السرفيس بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف وكذلك وضع استيكر علي السيارة موضح به خط السير وتعريفة الركوب , مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.
 
وأكد المحافظ على رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على المواقف، مؤكداً أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة وأستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين علي مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 .
 
رافق المحافظ خلال الجولة، محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.
 
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تعريفة الركوب



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