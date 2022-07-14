اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 06:22 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يؤكد على إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود.. صور

الخميس، 14 يوليه 2022 05:39 م
محافظ الإسكندرية يؤكد على إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود.. صور إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك أحكام ومراقبة تامة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية علي مواقف السيارات ومحطات الوقود على مستوي المحافظة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.
 
وحذر من التلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين، وإتخاذ عقوبات رادعة تجاه المخالفين، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات. 
 
ولليوم الثاني على التوالي، واصلت جميع الأجهزة التنفيذية والمختصة بالمحافظة الإسكندرية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين حملاتها على محطات الوقود ومواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من الإلتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين.
 
وأوضح اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق بين المرور ومباحث المرور، تواصل  حملاتها علي المواقف علي مستوي الأحياء، للتشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة او استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد، وإلا سيتم تعرضهم للمسائلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.
 
بالإضافة إلى استمرار تركيب البانرات والملصقات بجميع المواقف على مستوى المحافظة، مدون عليها بيان كامل بالتعريفة الجديدة.
 
إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود (1)
 

إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود (2)
 

إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود (3)
 

إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود (4)
 
 

 


الاسكندرية

محطات الوقود

اسعار البنزين

احياء الاسكندرية



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