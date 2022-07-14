محافظ الإسكندرية يؤكد على إحكام الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود.. صور

ولليوم الثاني على التوالي، واصلت جميع الأجهزة التنفيذية والمختصة بالمحافظة الإسكندرية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين حملاتها على محطات الوقود ومواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من الإلتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وأوضح اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق بين المرور ومباحث المرور، تواصل حملاتها علي المواقف علي مستوي الأحياء، للتشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة او استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد، وإلا سيتم تعرضهم للمسائلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.

بالإضافة إلى استمرار تركيب البانرات والملصقات بجميع المواقف على مستوى المحافظة، مدون عليها بيان كامل بالتعريفة الجديدة.