ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية بمحطة بنزين قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة، والتى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من صباح أمس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شنت مديرية التموين بحملة تفتيشية على المحطات بدائرة المحافظة للوقوف علي مدي التزام أصحاب المحطات بالقوانين والقرارات التموينيه ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية و محمد عبد الرحمن الميهي مدير عام التجارة الداخلية و محمد عبد الرحمن يوسف مدير المواد البترولية بالمديرية وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ( 21392 ) جنج مركز الزقازيق ضد " ت .إ .ح " صاحب محطة خدمة وتموين سيارات دائرة مركز الزقازيق بناحية شرويدة مخالفه للمقررات التموينية وذلك لقيام أصحابها بتجميع 6400 لتر بنزين 92 ، و 4600 لتر بنزين 80 ، و 3500 لتر بنزين 95 و 5000 لتر سولار وذلك لبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





