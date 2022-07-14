ضبط سائق استولى على 1.3 مليون من 5 أشخاص لتوظيفها فى تجارة الأسماك بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " بسوهاج من ضبط سائق يقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على 5 مواطنين والاستيلاء منهم على 1.3 مليون جنيه لتوظيفها فى مجال تجارة الأسماك من خلال ثلاجة الأسماك الخاصة به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.





ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من محضر مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضر أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو جمال ح ا ع 56 سنة موظف بقطاع توزيع الكهرباء و"4" آخرين ويقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من المدعو محمد ع ع ع 56 سنة سائق ويقيم دائرة القسم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "1.300.000 " مليون وثلاثمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فى مجال تجارة الأسماك من خلال ثلاجة الأسماك الخاصة به مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.





توصلت التحريات أيضا لوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.









