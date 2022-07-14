سكرتير الأقصر يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية على عدد من المواقف بالمحافظة للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بتكثيف حملات الرقابة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات.

وتفقد عبد الفتاح خلال جولته، موقف المحافظات والأقاليم المجاورة بمنطقة شرق السكة الحديم، وموقف القري بمنطقة شرق السكة الحديد وموقف المدن والقرى بإمتداد شارع التليفزيون، كما تابع حركة السير والمرور داخل مدينة الأقصر خلال جولته بميدان صلاح الدين، حيث رافق السكرتير العام في جولته كل من هدي مغربي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد مصطفي مهران رئيس مباحث المرور، والعقيد محمد ابو زيد مرور الاقصر، ومحسن الشامي مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وقيادات المرور وإدارة المواقف بالمحافظة .

وخلال الجولة وجه السكرتير العام لمحافظة الأقصر السائقين بالإعلان عن الأسعار بعد زيادة تعريفة الوقود ، ووضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على السيارة والالتزام به ووضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن محذرا من استغلال المواطنين أو المغالاة فى رفع الأجرة مشددا علي تطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين، كما التقى السكرتير العام للمحافظة بعدد من السائقين والركاب المترددين على المواقف واطلع منهم على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة.

وفي ختام جولته اكد عبد الفتاح ضرورة المتابعة الدورية للمواقف موجها مسئولي إدارتي المرور والمواقف بالمحافظة بضرورة المراقبة المستمرة والمرور الدوري على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أي مخالفات أو شكاوى داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة على رقم 01226888809 او على رقم غرفة العمليات بالمحافظة 2374903.



سكرتير عام الأقصر يتفقد المواقف لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة (1)



سكرتير عام الأقصر يتفقد المواقف لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة (2)



سكرتير عام الأقصر يتفقد المواقف لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة (3)



سكرتير عام الأقصر يتفقد المواقف لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة (4)



سكرتير عام الأقصر يتفقد المواقف لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة (5)



سكرتير عام الأقصر يتفقد المواقف لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة (6)



سكرتير عام الأقصر يتفقد المواقف لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة (7)



