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الخميس، 14 يوليه 2022 08:47 م
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روسيا تدعو واشنطن للاعتراف أن تسليمها أسلحة لنظام كييف يطيل أمد القتال

الخميس، 14 يوليه 2022 08:46 م
روسيا تدعو واشنطن للاعتراف أن تسليمها أسلحة لنظام كييف يطيل أمد القتال زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كييف للاعتراف بأن الأسلحة التي تسلمها واشنطن لنظام كييف، تطيل أمد القتال وتقتل المدنيين في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا أصدرت إشعارا للأمريكيين في أوكرانيا تطالبهم فيه بالمغادرة فورا، وتجنب التجمعات والمناسبات العامة، حيث يمكن أن يصبحوا أهدافا عسكرية للروس.

 

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن السفارة الأمريكية في أوكرانيا نسيت أن تضيف أن واشنطن تنقل أسلحة أمريكية إلى نظام كييف، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع ومقتل المدنيين.


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