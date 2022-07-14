اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 06:22 م
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رفع 20 طن مخلفات متنوعة من شوارع وحدائق حى وسط الإسكندرية

الخميس، 14 يوليه 2022 04:51 م
رفع 20 طن مخلفات متنوعة من شوارع وحدائق حى وسط الإسكندرية رفع مخلفات
الإسكندرية - أسماء على بدر

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رفعت إدارة النظافة بحي وسط بالإسكندرية، مخلفات أشجار من داخل حديقة نوبار شارع السلطان حسين، ومن حديقة الشلالات القبلية أمام ساعة الزهور، كما تم رفع مخلفات أتربة من شارع سويتر، سور الشلالات البحرية بإجمالي 20 طن مخلفات.
 
يأتي ذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، في إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بالمستودى الحضاري ومستوي النظافة ؛ وجاري المتابعة والعمل مستمر .
 
يذكر أن حى وسط بالإسكندرية شن حملتين صباح اليوم، لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع: سعد زغلول، الغرفة التجارية، النبى دانيال، المينا الشرقىا، كوم الدكة القائد ابراهيم ، بلوناكى ،و العطارين، ومحور المحمودية، بالإضافة الي الاستجابة الي الشكوي الواردة بشأن الحواجز بشارع حافظ عثمان.
 
جاءت الحملة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس الحي، وبقيادة أيمن الحلو مدير إدارة اشغال الطريق، وأسفرت عن رفع 25 حالة اشغال، فضلا عن الحواجز .
 
يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات، وجاري المتابعة ، ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.
 
 
 
 

 


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