رفع 20 طن قمامة ومخلفات وإصلاح عطل محول بقرى مدينة الزينية.. صور

الأقصر أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري والوحدة المحلية لقرية الصعايدة فى مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملة نظافة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة على مستوى المدن، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وتم خلال تلك الحملات رفع 15 طن من القمامة داخل قرية الزينية بحري، وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وشعبان طايع مدير المتابعة والتخطيط والإحصاء، ويوسف سناري رئيس قرية الزينية بحري، وعلي النادي مدير المتابعة الميدانية، وغالية احمد حسن سكرتير القرية.

كما تم خلال الحملات التواصل مع هندسة كهرباء الزينية لإصلاح عطل لمحول نجع القنان ومنطقة السحارة بالزينية بحري، علي الفور قامت هندسة كهرباء الزينية من قبل المهندس سعيد خريشي بإرسال فريق العمل لإصلاح العطل بمعرفة نصرالله جابر رئيس وردية الهندسة.

وفى نفس السياق، تم رفع 5 طن من القمامة بقرية الصعايدة و المرور على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لمتابعة الرقعة الزراعية والتصدى لأى أعمال تعديات على أراضي الدولة او بناء مخالف، وذلك بإشراف هدى الطواب رئيس القرية ومكي عمر سكرتير القرية .

وفى نفس السياق، أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يجري مواصلة العمل فى رفع التكدسات ونواتج التطهير للترع والمصارف بمدينة الزينية، حيث تتم الأعمال عبر لجنة مكونة من رئاسة الزينية والقرى ومسئولى الرى والصرف الصحى، وشئون البيئة بالأقصر وشرطة البيئة والمسطحات.

وطالب رئيس مدينة الزينية المواطنين بعدم إلقاء القمامة، أو نواتج هدم المباني علي الترع والمصارف أو الطرق العامة، على أن يحال المخالف فوراً للنيابة العامة وفقاً للقانون، حيث يشارك فى العمل رجال المدينة بدعم حملة الأقصر بالمعدات من الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية، موضحاً أنه نجحت تلك الحملة فى رفع 50 طن مخلفات صلبة وتراكمات حتى الآن.



رفع 20 طن قمامة ومخلفات وإصلاح عطل محول بقرى مدينة الزينية (1)



رفع 20 طن قمامة ومخلفات وإصلاح عطل محول بقرى مدينة الزينية (2)



رفع 20 طن قمامة ومخلفات وإصلاح عطل محول بقرى مدينة الزينية (3)



رفع 20 طن قمامة ومخلفات وإصلاح عطل محول بقرى مدينة الزينية (4)



رفع 20 طن قمامة ومخلفات وإصلاح عطل محول بقرى مدينة الزينية (5)









