جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه ،وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،الذي سلّم الوسام نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يعد هذا الوسام من أعلى مستويات التكريم الفخري التي تمنحها فرنسا لشركائها وأصدقائها، واستعرض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في مقدمتها التعاونان الاقتصادي والأمني، والتأكيد على دعم أفق الاستثمار، ومشاركة الشركات الفرنسية في هذا القطّاع.

وأعرب الكاظمي عن شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي، ولجهود فرنسا الساندة للعراق والمسيرة الديمقراطية فيه.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي - خلال اللقاء - بانفتاح العراق على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يخدم التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة.

