وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن زيارة رئيس مجلس القيادة تتضمن نقاشات هامة محورها الأوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة، كما سيعرض الموقف الرسمي من مبادرات السلام، والجهود المطلوبة لدفع الجماعة الحوثية للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لاحياء العملية السياسية في اليمن، وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم.



كما تتطلع مباحثات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى تعزيز الموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، فضلا عن استعادة زخم الدعم الأمريكي والدولي لجهود مكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

