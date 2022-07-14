اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسُ مجلس النواب المغربى يلتقى برئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام

الخميس، 14 يوليه 2022 05:00 ص
رئيسُ مجلس النواب المغربى يلتقى برئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام البرلمان المغربى
وكالات

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التقى رئيسُ مجلس النواب المغربي راشد الطالبى العلمى بالرباط اليوم برئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، على هامش مشاركته في أعمال الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام التي يستضيفُها البرلمان المغربي.

ودعا الجروانُ في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلى حلِّ الخلافات والنزاعات التي تعصف بالعالم من خلال الحوار والاهتداء بالرؤى الإيجابية التي تخدم الأمن المستقبلي للإنسانية، مؤكدا أنَّ القادةَ والمسؤولين على المستوى العالمي مطوقون بأمانة ضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

وأبرز أنَّ مباحثاته مع رئيس مجلس النواب المغربي تطرقتْ للعديد من القضايا التي تخدمُ رؤيةَ التسامح والسلام والعمل الذي يخدمُ المستقبلَ والشباب في العالم بأسره.

 


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