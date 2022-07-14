اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 10:36 ص
أكرم القصاص
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حملات مكبرة للقضاء على الإشغالات بالمنوفية

الخميس، 14 يوليه 2022 10:24 ص
حملات مكبرة للقضاء على الإشغالات بالمنوفية جانب من الحملات
فريق المحافظات

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شنت المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة للقضاء على الاشغالات ورفعها وعدم عودتها من جديد لخلق حالة من السيولة المرورية بالطريق والقضاء على أى إشغالات .

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة الحد من الاشغالات والقضاء على أى تعديات على الطريق لتوفير الارتياح بين المواطنين .

وأوضحت رئيس مدينة الباجور، أن قسم الاشغالات بالمركز قام برفع الاشغالات الموجودة بشارع بنى حسن   وايضا أمام مكتب البريد وشارع المحطة بالإضافة إلى رفع الإشغالات التى كانت متواجدة بالميدان العام، مشددة على ضورة الالتزام وعدم إشغال الطريق حتى لا يتعرض المخالف للعقوبة .

الشوارع بعد رفع الاشغالات (1)
الشوارع بعد رفع الاشغالات (1)

 

الشوارع بعد رفع الاشغالات (2)
الشوارع بعد رفع الاشغالات (2)

 

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

 

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

 

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 


 


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