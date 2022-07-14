حفل تخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، حفل تخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور إيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام نائبا عن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم وادارة الأقصر التعليمية، وذلك في ظل منظومة التعليم القائم على الجدارات للعام الدراسي 2021/2022.



وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن الجدارات هى مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات في المجال المرتبط بالجدارة وهي متطلب حيوي للنجاح ومعيار للكفاءة في أداء العمل، وهي قابلة للقياس عن طريق مطابقة نتائج العمل بالمواصفات المعيارية، وهي عبارة عن نظام جديد، يشارك فيه الخبراء المختصين بالصناعة لوضع تلك المناهج، لتأهيل الطلاب لسوق العمل وذلك عن طريق مشاركة المهاريين في الصناعة المختصة وخبراء التعليم الفني، بالإضافة إلى المعلمين والخبراء الأجانب من مشروع Tevt ليتم تحديد مواصفات الخريج والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وأيضًا تحديد السلوكيات التي يحتاجها الطالب لكي يواكب العصر.



وأضاف وكيل تعليم الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تستهدف منظومة الجدارات ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، حيث الاهتمام الأكبر بالشق العملي. مضيفا ان الطالب يحصل على شهادة الدبلوم العادية، بالإضافة إلى شهادة الجدارات لعرضها وقت التقدم لأي وظيفة، مشيراً إلى أن المناهج في نظام الجدارات، تنقسم إلى: 50% مناهج تقنية لها علاقة بالمهنة التي يتعلمها الطالب "المحاسبة والتأمينات ، و50% لمواد عامة مثل "الفيزياء والرياضيات واللغات"، ومهارات حياتية مثل: التواصل، القيادة، كما أن الجدارات لا تقدم للطالب فى شكل كتب تقليدية ولكنها عبارة عن وحدات بمعدل وحدة في كل منهج ، وهذه الوحدات فيها دليل للطالب ودليل للمعلم وليست معدة بشكل الكتب التقليدية القديمة نهائيًا، وذلك من خلال التحاور أولًا قبل إعداد المناهج مع رجال الصناعة في مصر عن المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل حالياً.



وشدد الدكتور محمد السيد، أن مواصفات الخريج المطلوب لسوق العمل، ويعتمد التقييم الجديد المطبق على طلاب المدارس الثانوية الفنية على الشق العملي لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريًا، حيث أن هناك ملف إنجاز لكل طالب، وأخيراً بالنسبة لاختبارات الجدارات إما أن يكون الطالب جدير "ناجح" ، أو غير جدير "أعادة للسنة" ، أو لم يتقن الجدارة بعد "ينضم لامتحان الملحق" ، ولو لم ينجح لن يتم تخريج الطالب.





حفل لتخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات (1)



حفل لتخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات (2)



حفل لتخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات (3)



حفل لتخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات (4)



حفل لتخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات (5)



حفل لتخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات (6)



حفل لتخريج أول دفعة من دبلوم التجارة مدرسة الأقصر الفنية التجارية بنات (7)











