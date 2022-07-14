تدريب المسعفين المصريين فى اليابان على أحدث النظم فى مجال الرعاية الطارئة

كتب أحمد جمعة

في إطار المبادرة المصرية اليابانية لتنمية الموارد البشرية نظمت جامعة كوكوشيكان اليابانية الدورة التدريبية الثالثة في مجال "الرعاية الطارئة ما قبل المستشفى"، والتي شارك فيها متدربون من هيئة الإسعاف المصرية.

وقد شارك السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو، في مراسم ختام الدورة، حيث أوضح أن المتدربين شاركوا بشكل مُكثف على مدار الأسابيع الست الماضية في فعاليات البرنامج الذي صُمم وفقاً لأحدث أنظمة التدريب المتبعة في اليابان وأشرفت على تنفيذه جامعة "كوكوشيكان" المتخصصة في هذا المجال، وتضمن برامج نظرية وعملية حول أساسيات الإسعافات الأولية وأساليب إدارة مرفق الإسعاف الياباني، فضلاً عن معايشة واقعية لكيفية تعامل المسعفين اليابانيين مع الحالات الطارئة بالمستشفيات.



اليابان

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة المصرية – اليابانية للتعليم تم إطلاقها خلال فعاليات القمة المشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني الراحل "شينزو آبي"، خلال زيارة السيد الرئيس إلى اليابان في فبراير 2016؛ وتهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية المصرية في مجالي الصحة التعليم، وسيتم في إطارها إيفاد 2500 باحث ومتدرب مصري إلى اليابان خلال الفترة من 2019 إلى 2022.