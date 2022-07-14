تحرير محضر لمحطة وقود لإخفاء السجل وعدم الاطلاع على الرصيد الدفترى بدمياط

وأوضحت أنه يتم تنفيذ حملات دورية للتأكد من انضباط منظومة العمل بمحطات الوقود ، كما أكدت أنه تم إصدار تعليمات مشددة باتخاذ إجراءات حاسمة فى حالة ضبط محاولات لاحتكار المواد البترولية واستغلال المواطنين.

وفى هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة استهدفت المرور على عدد من المحطات ، أسفرت عن تحرير محضر لإحدى المحطات لإخفاء السجلات وعدم اطلاع الحملة على الرصيد الدفترى.