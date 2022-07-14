تباين آراء طلاب الثانوية حول امتحانى الفيزياء والتاريخ فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

أبدى عدد من طلاب مدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب محافظة الإسكندرية آراءهم حول امتحانى مادتى الفيزياء شعبة العلوم والرياضيات و مادة التاريخ الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان الامتحان الموزعة على 8 إدارات تعليمية.



وقال أحمد وائل طالب بمدرسة محمد نجيب الهانوفيل إن امتحان الفيزياء اليوم مكون من 50 سؤالا وأن وقت الامتحان كان ثلاث ساعات كافٍ للإجابة عن ورقة الأسئلة فى المادة كانت صعبة بعض الشئ مضيفا أن الامتحان كان فى مستوى الطالب فوق المتوسط.



وأشار علي النبراوي طالب مدرسة محمد نجيب لـ"اليوم السابع"، إلى أن لديه حالة من الارتياح عقب الانتهاء من أداء امتحان متوسط اليوم رغم التوتر العصبى بسبب التسرع فى حل الأسئلة قبل انتهاء الوقت، إلا أن لديه حالة من الارتياح .



وأوضح رامي فيهم طالب بمدرسة محمد نجيب أن امتحان مادة التاريخ كان متوسط والوقت كان كافي للإجابة علي الأسئلة بالرغم من وجود ما يقرب من 15 سؤالا صعبا من خارج المراجعة.



كانت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم أعلنت أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و(26947 ) للشعبة العلمية، و(2210 ) دولى، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.



وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أى أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.



ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتى من المقرر لها أن تبدأ فى 20 يونيو الجارى وتنتهى فى 21 يوليو الجاري .







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