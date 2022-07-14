ونشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين نص القانون، وذلك بعد تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن مراقبة أنشطة الأشخاص والعملاء العاملين مع الكيانات الأجنبية في البلاد.

ويلخص القانون قواعد التشريع الروسي بشأن العملاء الأجانب، حيث تم توضيح مفاهيم "الوكيل الأجنبي" و"النفوذ الأجنبي" و"المصدر الأجنبي" و"الشخصية السياسية"، ومن يمكن الاعتراف به كعميل أجنبي.

كما تم تحديد سجل واحد للعملاء الأجانب في روسيا وحُددت فيه إجراءات الإدراج والاستبعاد منه.

وقال أحد واضعي مشروع القانون، فاسيلي بيسكاريف، للصحفيين اليوم:" إن هذه المبادرة مهمة لأن هذه المنظمات تحاول التأثير بنشاط على الوضع السياسي الداخلي في روسيا من خلال التأثير على نتائج الانتخابات والشباب".

وكان مجلس الدوما الروسي أقر بوقت سابق في القراءة الثانية مشروع قانون يقضي بتسجيل وسائل الإعلام الأجنبية، التي تمول من الخارج، وتعمل على أراضي روسيا الاتحادية، كوكلاء لجهة أجنبية.