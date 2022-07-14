انطلاق مبادرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضارى بمطروح.. صور

فريق المحافظات

أطلقت محافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مبادرة للمشاركة المجتمعية مع الجهاز التنفيذى في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضارى والسياحى.

وقامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتنسيق مع عدد من الفنادق والمصايف والمعسكرات بمدينة مرسي مطروح، بوضع عدد من صناديق القمامة تحمل شعار المبادرة محافظة نظيفة جميلة بطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينة ليستخدمها المارة بالشوارع.

وذلك فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتفعيل الدور المجتمعى لتلك المنشآت للمساهمة الفعالة فى إظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها وتشجيع، الأهالي وزوار المحافظة على الحفاظ علي النظافة العامة.



ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود مجالس المدن في الحفاظ على النظافة، خاصة مع الإقبال الكبير على المحافظة، مع موسم الصيف السياحى، وبما يستوعب مزيد من مخلفات استهلاك المواطنين من اكياس واطعمة وغيرها بجميع المناطق والشواطئ.



ودعا محافظ مطروح جميع المواطنين إلى المشاركة المجتمعية في الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى والطبيعة الذى تتمتع به المحافظة مع الالتزام بإلقاء القمامة في أماكنها بصناديق القمامة المخصصة ، والموزعة ومنع ظاهرة النبش في صناديق القمامة مما يشوه المظهر العام والبيئة المحيطة.







































































