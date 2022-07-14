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امتحان الفيزياء.. التعليم: يسمح باستخدام الآلات الحاسبة غير المبرمجة

الخميس، 14 يوليه 2022 09:00 ص
امتحان الفيزياء.. التعليم: يسمح باستخدام الآلات الحاسبة غير المبرمجة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تزامناً مع انطلاق امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة صباح اليوم الخميس، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يسمح للطلاب باستخدام الساعات، الآلات الحاسبة الغير مبرمجة فقط، كما حذرت الوزارة من استخدام اى أدوات إلكترونية من شأنها تساعد على الغش سواء سماعات أو ساعات ذكية وغيرها من الوسائل التى تساعد على الغش الالكترونى.
 
يبدأ بعد قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الطلاب من محاولات الغش أو الدخول بأجهزة إلكترونية داخل اللجان.
 
وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة إلى لجان السير، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، موضحة أن لجنة الامتحان تبدأ فى التاسعة صباحاً.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 

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