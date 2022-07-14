امتحان الفيزياء.. التعليم: يسمح باستخدام الآلات الحاسبة غير المبرمجة

كتب محمود طه حسين

تزامناً مع انطلاق امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة صباح اليوم الخميس، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يسمح للطلاب باستخدام الساعات، الآلات الحاسبة الغير مبرمجة فقط، كما حذرت الوزارة من استخدام اى أدوات إلكترونية من شأنها تساعد على الغش سواء سماعات أو ساعات ذكية وغيرها من الوسائل التى تساعد على الغش الالكترونى.

يبدأ بعد قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الطلاب من محاولات الغش أو الدخول بأجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة إلى لجان السير، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، موضحة أن لجنة الامتحان تبدأ فى التاسعة صباحاً.