النيابة تأمر بتشريح جثة مسنة عثر عليها فى حالة تعفن بمسكنها بالشرقية

قررت النيابة العامة ابوكبير، انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لإجراء الصفة التشريحية لجثة سيدة مسنة عثر عليها فى حالة تعفن داخل مسكنها بمدينة أبوكبير، وذلك لبيان سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

البداية، بتلقي اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى ابوكبير المركزى، بوصول كل من" سعاد س ال "84عاما ربة منزل مقيمة بندر ابوكبير جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الجثة في حالة تعفن وانتفاخ ولا يوجد إصابات ظاهرية واضحة بها ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال محمد ب 50 عاما عامل اقر أن والدته تعيش بمفردها وأن بعض الجيران ابلغوه بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتبين من التحريات أن المتوفاة تعيش بمفردها تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما حرر عن الواقعة المحضر رقم4341لسنة 2022ادارى ابوكبير.



