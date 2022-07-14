اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 05:14 م
أكرم القصاص
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القوات العراقية تضبط مركبة محملة بأسلحة شمالي البلاد

الخميس، 14 يوليه 2022 05:01 م
القوات العراقية تضبط مركبة محملة بأسلحة شمالي البلاد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، ضبط مركبة محملة بالأسلحة قادمة من نينوى في كمين شمالي العراق.

وذكر بيان للعمليات المشتركة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر شعبة الاستخبارات والأمن بالتعاون مع مكافحة ارهاب سنجار وأقسام أخرى أفادت بوجود مركبة قادمة من محافظة نينوى باتجاه سنوني تحمل أسلحة".

وأوضح، أنه "تم نصب كمين محكم وضبط المركبة وإلقاء القبض على صاحب المركبة"، مبينا، أن "المركبة تحمل 11 قذيفة هاون عيار٨٢ ملم، و73 قذيفة هاون عيار ٨١ ملم، بالإضافة إلى 320 ذخيرة مختلفة، و25 قطعة سلاح مختلفة".

 


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