الصحة: إصدار 56 ألف ترخيص مزاولة مهنة و157 لتشغيل منشآت طبية متنوعة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 56 ألفا و685 ترخيص مزاولة مهنة، و157 ترخيصا لتشغيل منشآت طبية متنوعة، خلال النصف الأول من العام الحالى، وذلك حرصاً من الوزارة على ضبط الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار تراخيص لتشغيل 34 بنك دم و39 مركزاً للغسيل الكلوى، و11 قسماً للقسطرة القلبية، و23 مركزاً لليزر، و44 نادى صحي، بالإضافة إلى الموافقة على منح ترخيص لـ 6 معامل أسنان.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم اعتماد 3 آلاف و93 شهادة طبية صادرة من المنشآت الطبية الخاصة، لافتًا أنه تم إصدار تراخيص مزاولة المهنة لـ 56 ألفا و685 من أعضاء المهن الطبية، و1820 ترخيصا لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، علاوة على أنه بلغ عدد التراخيص الممنوحة في الزمالة المصرية 392 ترخيصا.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر في أي مجال إلا بعد التأكد من كفاءته العلمية من خلال النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب 24 خبيرا.

وقال «زكي» أنه تم المرور على 48 ألفا و414 منشأة طبية خاصة منذ شهر يناير وحتى شهر يونية الماضى، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وانذار المنشآت بالمخالفات الخاصة بها، وذلك حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.