اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 11:25 م
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الجزائر: تعيين وزير جديد للمالية خلفًا للوزير السابق المقال الشهر الماضي

الخميس، 14 يوليه 2022 11:00 م
الجزائر: تعيين وزير جديد للمالية خلفًا للوزير السابق المقال الشهر الماضي علم الجزائر
أ ش أ

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أعلنت الجزائر، مساء اليوم الخميس، تعيين وزير جديد لتولي حقيبة المالية، خلفًا للوزير المقال عبد الرحمن راوية، في يونيو الماضي.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر اليوم الخميس، قرارًا رئاسيًا يقضي بتعيين إبراهيم جمال كسالي وزيرًا للمالية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور الجزائري.

وشغل وزير المالية الجزائري الجديد إبراهيم جمال كسالي (٧٠ عامًا) منصب أمين عام وزارة المالية عام ٢٠٢٠، قبل أن يتولى بالنيابة إدارة شؤون الوزارة عقب إنهاء مهام الوزير السابق عبد الرحمن راوية.

كما تولى كسالي منصب مدير عام الشركة الجزائرية للتأمين، ورئيس اتحاد شركات التأمين، وحصل الوزير الجديد على دبلوم في تنظيم سوق رؤوس الأموال من معهد الخدمات المالية الدولية بكندا عام ١٩٩٥.

 


الجزائر

تعيين وزير جديد للمالية

وزير المالية الجزائري

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