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التعليم تنعى مراقب ثانوية عامة تعرض لهبوط فى الدورة الدموية

الخميس، 14 يوليه 2022 02:39 م
التعليم تنعى مراقب ثانوية عامة تعرض لهبوط فى الدورة الدموية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفاة عبد الهادي الشحات محمد الصفرون، معلم أول أ بإدارة النوبارية التعليمية ومنتدب للعمل ملاحظ ثانوية عامة بمدرسة وادي النطرون الثانوية، والذي وافته المنية صباح اليوم، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية توفى على إثرها أثناء نقله للمستشفى.
 
وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".
 
وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
 
وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (5) حالات غش منها عدد (4) حالات غش في مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ) ورصد عدد (1) حالة غش في مادة الفيزياء في محافظة الدقهلية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.
 
وقد أكد الدكتور رضا حجازي أنه تم ضبط المتسبب في تصوير بعض أسئلة مادة الفيزياء من داخل سيارة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وهى من أوراق الامتحان الاحتياطي ولا تخص أي طالب وهى من لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية وتم إحالة المتسبب للتحقيق.
 
كما رصدت الغرفة إصابة الطالبة (ش. م. ص) بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا باضطراب بالوعى ونقلها لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالبة (ه. أ. م) بإدارة بهتيم التعليمية بمحافظة القليوبية بمغص كلوي ونقلها لمستشفى ناصر العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالب (م. ن. ع) بهبوط ومغص معوي بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية ونقله لمستشفى القناطر المركزي؛ وعمل الإسعافات اللازمة له، وإصابة الطالبة (ش. أ. ق) بإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة باشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، كما أصيبت الطالبة (س. ع. ع) بضيق بالتنفس بإدارة منيا القمح التعليمية وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة لها.
 
 
وتتقدم الوزارة بخالص التعازي لأسرة الأستاذ عبد الهادي الشحات الصفرون، سألين الله -عز وجل- أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) بأداء الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى) .
 

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