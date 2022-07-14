البصمة الكربونية الأحدث فى الحفاظ على البيئة.. أعرف 7 معلومات

كتبت منال العيسوى

كثر الحديث في المحافل البيئية عن الحياد الكربونى والبصمة الكربونية وسوق الكربون، لكن هناك خلط لدى البعض بين المفاهيم الثلاثة، ففي هذا التقرير نرصد بعض المعلومات عن البصمة الكربونية واخر المستجدات العالمية لها، والعلاقة بينها وبين التغيرات المناخية

1. عرف الخبراء البصمة الكربونية، بأنها إجمالي الغازات المسببة، لارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية، أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها للحد من الآثار السلبية لها.

2. البصمة الكربونية الكربونية أيضا هي مقياس للكمية الإجمالية من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون والميثان، لمجتمع أو نظام أو نشاط معرف، بحيث يتم أخذ كل المصادر والمصارف والخزانات ذات الصلة، بعين الاعتبار ضمن الحدود المكانية والزمنية للمجتمع أو النظام أو النشاط المدروس، كما يحسب كمكافئ ثنائي أكسيد الكربون باستخدام الاحتمال ذي الصلة لحدوث الاحترار العالمي لـ100 عام.

3. خلال عام 2014 كان المتوسط السنوي العالمي للبصمة الكربونية للشخص الواحد حوالى 5 أطنان مكافئ ثنائي أكسيد الكربون و يوجدعدة طرق لحساب البصمة الكربونية.

4. متوسط البصمة الكربونية للمواطن الأمريكي 16 طنًا.

5. متوسط البصمة الكربونية للفرد الامريكى أعلى المعدلات عالميًا.

6. وكالة الطاقة الدولية أكدت أن سبب خفض 40٪ من انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050 نتاجا لسياسات لا تتعلق بالأشخاص أو الأفراد.

7. وكالة الطاقة الدولية أكدت أيضا أن النسبة 55 % المتبقية ستأتي بسبب التعاون في الإجراءات بين الحكومات والافراد لحماية البيئة.