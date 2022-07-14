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اقتران عطارد مع الشمس.. تعرف على الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو

الخميس، 14 يوليه 2022 04:00 ص
اقتران عطارد مع الشمس.. تعرف على الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو كوكب عطارد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر يوليو الجارى مع عدد من الظواهر الفلكية، التى ستزين سماء مصر ويمكن مشاهدة بعضها بالعين المجردة، وبعضها قد يحتاج لتليسكوبات خاصة.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال الليالى المتبقية من شهر يوليو الجارى، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك كما يلى: 
 
- 16 يوليو: اقتران علوى لكوكب عطارد مع الشمس.
 
- 20 يوليو: بلوتو فى تقابل مع الأرض والشمس 
 
- 22 يوليو: اقتران كويكب سيريس مع الشمس.
 
- 28 يوليو: ميلاد شهر المحرم لعام 1444 هجريا.

الفلك

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