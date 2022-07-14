استمرار الفوضى فى المطارات الأوروبية مع تأخير وإلغاء الرحلات

فاطمة شوقى

تستمر الفوضى في المطارات الأوروبية ، مع تأخير وإلغاء الرحلات بسبب نقص الموظفين إلى جانب طوابير طويلة ، ويتزامن ذلك مع حلول موسم العطلات الصيفية ورغبة المسافرين على استئناف السياحة بعد أزمة كورونا.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن مطار بروكسل يتصدر قائمة أسوأ الوجهات لقضاء العطلات الصيفية ، حيث تأخر 72٪ من الرحلات الجوية حتى الآن في يوليو، و يتناقض الرقم مع مطار بيرجامو ، الذي يُصنف باعتباره المطار الأكثر التزامًا بالمواعيد ، مع تأخير بنسبة 3٪ فقط في نفس الفترة.

مع الأخذ في الاعتبار الإلغاءات فقط ، فإن مطار فرانكفورت هو المطار الأوروبي الذي يتمتع بأعلى نسبة ، مع 7.8 ٪ من الرحلات الملغاة ، أعلى بكثير من النسبة المتبقية. في المرتبة الثانية سيكون مطار أمستردام بنسبة 5.2 ٪.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 4 مطارات إسبانية في قائمة أفضل 10 مطارات ، أصبحوا يعانون من نفس الأزمة، مطار جران كناريا ، مع تأخيرات بنسبة 8٪ وإلغاء بنسبة 0.3٪ فقط ، وفى مدريد - باراخاس ، مع 19٪ تأخير وإلغاء 0.4٪ ؛ ومطار ملقة ، مع 24٪ تأخير و 3.3٪ إلغاء، و تسجل أليكانتي 20٪ تأخير و 3.4٪ إلغاء. تم تقييد هذه الوجهة من أجل الالتزام بالمواعيد مع مرسيليا ، لكن المطار الفرنسي يسجل إلغاء بنسبة 2 ٪ فقط.

ويعانى مطار لشبونة من تأخر 65% من الرحلات الجوية في يوليو ، مع إلغاء 4.8% من الرحلات، وهو ما يعادل مطار بودابست.

ويضطر المسافرون إلى الوقوف فى طوابير لعدة ساعات فى المطارات بعد إلغاء رحلاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الفوضى تسببت فيها اضرابات بعض شركات الطيران، مع مطالب بزيادة الأجور، كما يشهد القطاع نقص حاد فى الموظفين، حيث اضطرت شركات الطيران والمطارات والشركات الأخرى في القطاع إلى تقليص قوتها العاملة أثناء أزمة كورونا، ولكن مع عودة الطلب السريعة، يواجهون صعوبة في تعيين موظفين بالسرعة الكافية.

وأدت الإضرابات ونقص الموظفين إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية وقوائم الانتظار المحبطة في المطارات، حيث حجز الأشخاص تذاكر للسفر إلى وجهات بعد البقاء في المنزل أثناء الوباء على مدار العامين الماضيين.