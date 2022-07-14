استقبال 33 ألف مريض بالمستشفيات والمراكز الطيبة بالشرقية خلال أيام عيد الأضحى

وأوضح أن الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وعددهم 25 مستشفي، و 486 مركز ووحدة، بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من 33 ألف مواطن، خلال 6 أيام أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إستقبال 28الف 493 مريض ومصاب بأقسام الإستقبال والطوارئ، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، وصرف العلاج اللازم، مع إجراء العمليات الجراحية الطارئة للحالات التي تستدعي ذلك، وحجز المرضي بالأقسام الداخلية وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة، كما تم إجراء 180 عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبري ومتوسطة وصغري، وتقديم الخدمة لعدد 270 مريض بالعنايات المركزة بالمستشفيات، وإجراء 8300 جلسة غسيل الكلوي لعدد 2779 مريض كلي، كما تم توقيع الكشف الطبي علي 1599 مريض بالعيادات الخارجية في التخصصات الطبية المختلفة، وتقديم الخدمة الطبية لعدد 270 طفل مبتسر بأقسام الحضانات.

وأكد "مسعود" على استمرار العمل علي مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، والمصابين، بجانب العمل علي تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مقدماً الشكر للجهاز الإشرافي بالإدارة العامة للطب الوقائي والطب العلاجي، ومديري الإدارات الفنية والصحية المستشفيات، وجميع الفرق الطبية والخدمات المعاونة والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.