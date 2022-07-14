اليوم السابع
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إصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق أجا فى الدقهلية

الخميس، 14 يوليه 2022 02:37 م
إصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق أجا فى الدقهلية سقوط ميكروباص - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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اصيب 4 اشخاص بمحافظة الدقهلية اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة على طريق " شيوة -كفر عوض " مركز أجا وتمكنت قوات الانقاذ النهري بمساعدة الاهالي من إخراج ركاب السيارة ونقل المصابين لمستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا  لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل إحدى الترع علي طريق كفر عوض مركز أجا ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص بترعة على طريق شيوة-كفر عوض بمركز أجا، وقيام الأهالي عقب الحادث بمحاولة انتشال السيارة وركابها حتى جرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري والشرطة والإسعاف.

وتمكن الأهالي بمساعدة رجال الإنقاذ من إخراج المواطنين وتبين إصابة 4، تم نقلهم بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج لمستشفى أجا المركزي فيما تلقى البقية الإسعافات الأولية بمكان الحادث.


حُرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الاجراءات القانونية.


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