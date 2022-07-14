اليوم السابع
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إصابة 3 طلاب ثانوية عام أمام مدرسة بالشرقية

الخميس، 14 يوليه 2022 10:10 ص
إصابة 3 طلاب ثانوية عام أمام مدرسة بالشرقية اسعاف
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 طلاب بالثانوية العامة بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم منذ قليل، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة بخارية بالطريق بجوار مدرسة الزراعة بمنيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



البداية، بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول كل من" عبد الرحمن عابدين ابراهيم" 18 عاما و"أدهم وليد فريد "18 عاما، و"حازم احمد كامل" 18 عاما، طلاب بالثانوية العامة مقيمون مركز منيا القمح.

 

وتبين إصاباتهم بسحجات وكدمات بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة بخارية بالطريق أمام مدرسة منيا القمح الزراعية.

 


الشرقية

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