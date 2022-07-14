إصابة شخص سقط من أحد القطارات فى بنى سويف

أصيب شخص، اليوم الخميس، بعد سقوطه من قطار ببنى سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من قطار ببنى سويف ووجه على الفور بسرعة نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "كمال.ش.م" 45 سنة، مصاباً ببتر بالقدم اليمنى إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.
اسعاف
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أصيب شخص، اليوم الخميس، بعد سقوطه من قطار ببنى سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من قطار ببنى سويف ووجه على الفور بسرعة نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.
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