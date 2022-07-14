إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية

اصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الدراجة النارية التى يستقلونها على طريق ابوصوير الزراعى السريع وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية على طريق ابوصوير الزراعى السريع.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين اسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من صبحى السيد محمد 30 عام مقيم الهوانية مصاب اشتباه كسر بالركبة اليسرى وكدمات بالجسم واحمد حسام السيدات عام مقيم نفس العنوان مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.