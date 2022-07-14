إصابة زوجين فى حادث انقلاب ملاكي بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب زوجان وطفليهما، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق مدخل قرية هو، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مدخل هو في نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص زوجين وطفليهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق مدخل قرية هو في نجع حمادي، تم نقلهم إلى مستشفى بهجورة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.