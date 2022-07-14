اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 08:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة زوجين فى حادث انقلاب ملاكي بقنا

الخميس، 14 يوليه 2022 08:00 م
إصابة زوجين فى حادث انقلاب ملاكي بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب زوجان وطفليهما، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق مدخل قرية هو، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.
 
تلقى اللواء مسعد أبو سكين،  مدير أمن قنا، إخطارًا من  بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مدخل هو في نجع حمادي.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص زوجين وطفليهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق مدخل قرية هو في نجع حمادي، تم نقلهم إلى مستشفى بهجورة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة زوجين

قرية هو

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة