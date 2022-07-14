إزالة 25 حالة إشغال بوسط الإسكندرية فى حملة مكبرة

شن حى وسط بالإسكندرية حملتين صباح اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع : سعد زغلول ،الغرفة التجارية ، النبى دانيال، المينا الشرقى، كوم الدكة القائد إبراهيم ، بلوناكى، والعطارين، ومحور المحمودية، بالإضافة إلى الاستجابة إلى الشكوي الواردة بشأن الحواجز بشارع حافظ عثمان.
جاءت الحملة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس الحي، وبقيادة ايمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، وأسفرت عن رفع 25 حالة إشغال، فضلا عن الحواجز.
يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، وجارى المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، وما زالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.
إزالة 25 حالة إشغال بوسط الإسكندرية فى حملة مكبرةالخميس، 14 يوليه 2022 04:12 م
جانب من الحملة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن حى وسط بالإسكندرية حملتين صباح اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع : سعد زغلول ،الغرفة التجارية ، النبى دانيال، المينا الشرقى، كوم الدكة القائد إبراهيم ، بلوناكى، والعطارين، ومحور المحمودية، بالإضافة إلى الاستجابة إلى الشكوي الواردة بشأن الحواجز بشارع حافظ عثمان.
الموضوعات المتعلقة
سكرتير عام محافظة الإسكندرية يتفقد مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدةالأربعاء، 13 يوليه 2022 10:49 م
انتشال جثامين 3 غرقى بشواطئ العجمى غرب محافظة الإسكندريةالأربعاء، 13 يوليه 2022 03:30 م
محافظ الإسكندرية: اتخاذ الإجراءات الفورية ضد السائقين لزيادة أسعار الأجرة غير المقررةالأربعاء، 13 يوليه 2022 02:40 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة