إزالة 25 حالة إشغال بوسط الإسكندرية فى حملة مكبرة

الإسكندرية أسماء على بدر

شن حى وسط بالإسكندرية حملتين صباح اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع : سعد زغلول ،الغرفة التجارية ، النبى دانيال، المينا الشرقى، كوم الدكة القائد إبراهيم ، بلوناكى، والعطارين، ومحور المحمودية، بالإضافة إلى الاستجابة إلى الشكوي الواردة بشأن الحواجز بشارع حافظ عثمان.



جاءت الحملة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس الحي، وبقيادة ايمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، وأسفرت عن رفع 25 حالة إشغال، فضلا عن الحواجز.



يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، وجارى المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، وما زالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.



