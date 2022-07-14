أسعار كيلو الفراخ تسجل 38 جنيها بالأسواق

كتب - إسلام سعيد

أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند مستويات تراوحت بين 32 جنيها للكيلو إلى 33 جنيها للكيلو، وذلك مع تراجع الطلب فى الأسواق على الفراخ خلال الأيام الجارية.

وأضافت الشعبة على لسان الدكتور عبد العزيز السيد، أن سعر الدواجن فى الأسواق للمستهلك يبدأ من 38 جنيها للكيلو ويصل بحد أقصي إلى 42 جنيها في ثاني أيام العيد، وذلك مع استمرار توافر معروض قوى يكفى احتياجات المستهلكين حاليا.

وبشأن أسعار البيض، تواصل سعر كرتونة البيض صعودها فى الأسواق لتسجل 64 جنيها لكرتونة البيض الأبيض و63 جنيها لسعر كرتونة البيض البلدي ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر للمستهلك 75 جنيها.